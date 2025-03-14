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300 000 фрибетов за КХЛ

До конца первого этапа КХЛ осталось всего 2 недели. Кто возьмет кубок Гагарина в этом году? «Магнитка»? «Трактор»? «Локомотив»? «Динамо»? Самое интересное –  плей-офф только впереди! Смотрите матчи КХЛ вместе с  BetBoom и участвуйте в розыгрыше фрибетов за ставки.

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