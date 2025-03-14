«10 миллионов в квартал нас не разорят». Совладелец «Тенниси» – о повышении порога отчислений
Гендиректор и совладелец БК «Тенниси» Руслан Сулейманов оценил законопроект о повышении минимального порога отчислений букмекеров с 30 до 40 миллионов рублей.
«Ну, 10 миллионов в квартал нас не разорят, еще поработаем! А то кто же будет радовать игроков спецставками и эксклюзивом?» – сказал Сулейманов.
Напомним, 14 марта депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли в Госдуму законопроект о повышении целевых отчислений букмекеров с 2% до 3% и минимального порога отчислений с 30 до 40 миллионов рублей.
На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил увеличить целевые отчисления с 2% до 2,5% к 2028 году.
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