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Николай Оганезов: «У букмекеров нет запредельной прибыли. Она соизмеряется с обычным бизнесом»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов высказался о возможном повышении целевых отчислений букмекеров.

14 марта депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли в Госдуму законопроект о повышении целевых отчислений букмекеров с 2% до 3% и минимального порога отчислений с 30 до 40 миллионов рублей.

«С самого начала в пояснительной записке некорректно указываются цифры. Идет речь о том, что доход букмекеров – больше 1 триллиона рублей. Это не доход. Это доход плюс выплаченные выигрыши. Букмекер же не только принимает деньги, он и выплачивает. От этой суммы доход, так называемый GGR, составляет 8-10%.

И это не чистая прибыль. Из этих денег надо вычитать налоги, о которых все забывают, заработные платы, аренды. Огромное количество денег уходит на IT-поддержку.

Если говорить о прибыли, то она соизмеряется с совершенно обычным бизнесом. О каких-то запредельных прибылях, которые якобы получает букмекерский бизнес, тут говорить не приходится», – заявил Оганезов в эфире радио Sputnik.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Спортс’‘
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