Николай Оганезов о повышении отчислений с 2% до 3%: «Бремя будет ложится на потребителя. Может произойти переток аудитории в нелегальный сектор»
Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов оценил инициативу депутатов Госдумы об увеличении целевых отчислений букмекеров.
14 марта стало известно, что депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут на рассмотрение в Госдуму законопроект об увеличении отчислений букмекеров с 2% до 3% от их выручки.
«Здесь очень много факторов: начиная от политического популизма, которым иногда пользуются наши законодатели, до отсутствия какого-либо экономического обоснования повышения размера целевых отчислений.
Можно каждые полгода, как у нас сейчас происходит, поднимать этот коэффициент. Но, с другой стороны, бремя этих целевых отчислений так или иначе ложится на потребителя. А значит, нелегальный рынок получает определенное преимущество.
У них будут лучше, интереснее коэффициенты, и может произойти переток аудитории именно туда, где предложение для потребителя будет гораздо более интересное», – заявил Оганезов в эфире радио Sputnik.
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