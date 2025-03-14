«Популизм приводит к тому, что для нелегального рынка открываются двери». Николай Оганезов – о регулировании легальных букмекеров
Заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов высказался о регулировании букмекерского рынка в России.
«Запредельные прибыли получает нелегальный рынок, то есть нелегальные онлайн-казино, которые не платят ни целевых отчислений, ни налогов. Они не занимаются какой-либо идентификаций, сервисом. Вот у них получаются очень большие прибыли.
Популизм приводит к тому, что для нелегального рынка открываются двери. Все, что делается против легального рынка, оно открывает очень большие возможности для нелегалов.
У нас уже сейчас идет переток аудитории легального бизнеса в нелегальный», – сказал Оганезов в эфире радио Sputnik.
Прорыв «Буде-Глимт», вылет Моуринью и проход аутсайдера из Словении. Кто удивил в 1/8 финала ЛЕ и ЛК?
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий