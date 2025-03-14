«Популизм приводит к тому, что для нелегального рынка открываются двери». Николай Оганезов – о регулировании легальных букмекеров

Заместитель председателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов высказался о регулировании букмекерского рынка в России.

«Запредельные прибыли получает нелегальный рынок, то есть нелегальные онлайн-казино, которые не платят ни целевых отчислений, ни налогов. Они не занимаются какой-либо идентификаций, сервисом. Вот у них получаются очень большие прибыли.

Популизм приводит к тому, что для нелегального рынка открываются двери. Все, что делается против легального рынка, оно открывает очень большие возможности для нелегалов.

У нас уже сейчас идет переток аудитории легального бизнеса в нелегальный», – сказал Оганезов в эфире радио Sputnik.

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