«Азартные игры имеют антисоциальный характер, способствуя формированию зависимого поведения и росту долгов». Депутаты Госдумы – о повышении ставки отчислений

Авторы инициативы о повышении отчислений букмекеров обосновали необходимость законопроекта.

14 марта депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли в Госдуму законопроект о повышении целевых отчислений букмекеров с 2% до 3% и минимального порога отчислений с 30 до 40 миллионов рублей.

«Деятельность букмекерских контор и тотализаторов является сегментом экономики с высокой маржинальностью, но одновременно несет в себе значительные социальные и экономические риски.

Азартные игры имеют выраженный антисоциальный характер, способствуя формированию зависимого поведения, росту долговых обязательств среди населения и перераспределению финансовых потоков в пользу игорного бизнеса, что создает негативные последствия для социальной структуры общества.

Особое беспокойство вызывает воздействие букмекерской индустрии на социально незащищенные группы граждан, среди которых распространены случаи неконтролируемых финансовых трат на азартные игры.

В условиях массовой цифровизации и упрощенного доступа к ставкам, данный сегмент бизнеса продолжает демонстрировать экспоненциальный рост, что требует усиления механизмов государственного регулирования, в том числе через систему целевых отчислений в пользу развития спорта и физической культуры.

По данным Forbes, совокупный доход российских букмекерских компаний от ставок на спорт в 2023 году составил 1,2 трлн рублей, в 2022 году суммарная выручка букмекеров составляла 879,2 млрд рублей. Такие тенденции указывают на стабильный рост прибыли сектора.

В то же время размер обязательных целевых отчислений, предусмотренный законом, не отражает в полной мере потенциал финансового участия букмекерского рынка в развитии социально значимых направлений», – отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.

На данный момент букмекеры платят отчисления по ставке 2% от выручки. В декабре 2024 года президент Владимир Путин поручил увеличить целевые отчисления с 2% до 2,5% к 2028 году.

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