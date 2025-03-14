Николай Оганезов: «Хорошо, когда у депутатов есть инициативы. Но почему они всегда касаются только легального рынка?»

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов отреагировал за законопроект об увеличении целевых отчислений букмекеров.

14 марта депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду» внесли в Госдуму законопроект о повышении целевых отчислений букмекеров с 2% до 3% и минимального порога отчислений с 30 до 40 миллионов рублей.

– Хорошо, когда есть депутатская инициатива. Но направьте ее на борьбу с нелегальным рынком! Почему ваши инициативы всегда касаются только легального бизнеса?

– Есть какие-то инструменты, чтобы остановить инициативу депутатов?

– Как только начинаешь спрашивать про экономическое обоснование, про цифры, сразу у таких популистов начинается определенная проблема. Наша задача – эти цифры предоставить, обосновать и показать, что это так не работает, – сказал Оганезов в эфире радио Sputnik.

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