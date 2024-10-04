Директор PARI об обязательных трансляциях для приема ставок: «Чуть-чуть усложнит работу. Ссылки на сайт Sky Sports могут стать нормой»

Директор по игровой деятельности PARI Евгений Лебедев оценил законопроект, обязывающий букмекеров показывать трансляции всех турниров, на которые они принимают ставки.

Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении.

«Мы довольно нейтрально отреагировали на инициативу. Основная часть спортивных событий, которые дают оборот букмекерским компаниям, уже покрыта видеотрансляциями в продукте и обеспечена услугами организаций, предоставляющих беттинговые права на территории РФ. Поэтому говорить о каких-то серьезных проблемах пока не приходится.

Согласно формулировкам в законопроекте, необходимо предоставить ссылку на ресурс, который транслирует данное спортивное мероприятие в режиме реального времени, то есть необязательно размещать видео в продукте. Конечно, как клиент я бы хотел иметь в приложении букмекера все прямые трансляции мира, но, скорее всего, такого не случится.

Рассмотрим пример с АПЛ. Английский футбол официально отсутствует в России, часть зрителей используют различные способы просмотра SkySport с помощью VPN, рестримов, а также на легальных и нелегальных стриминговых платформах.

В результате ссылки в матче на сайт Sky Sports могут стать нормой, закон выполнен с помощью нескольких дополнительных действий, которые чуть-чуть усложняют работу», – заявил Лебедев.

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