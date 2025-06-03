Каждый пятый россиянин заключал пари на свое похудение (Olimpbet)
Почти половина россиян одобряют пари с родственниками, друзьями или коллегами на свое похудение.
По данным News.ru со ссылкой на исследование Olimpbet, каждый пятый россиянин (21%) делал ставку на то, что сможет сбросить вес. 27% опрошенных готовы к подобному пари, а 52% не согласятся на такой спор.
Каждый третий опрошенный готов потратить на пари о похудении от 10 до 20 тысяч рублей. Четверть респондентов (25%) готовы выделить на это сумму в 20-30 тысяч рублей.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: News.ru
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