«На смену формальной борьбе с зависимостью приходит модель, в которой инициатива отдается самому человеку». Депутат Говырин о самозапрете на ставки

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин оценил законопроект о самозапрете на ставки и игру в казино.

Ранее Госдума одобрила законопроект о самоограничении от азартных игр в первом чтении.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг, отозвать самозапрет не получится.

«На смену формальной борьбе с зависимостью приходит модель, в которой инициатива отдается самому человеку, а государство создает технологически защищенный канал для исполнения его воли.

Это подход, в котором контроль осуществляется не сверху, а изнутри – через добровольное заявление, оформленное как правовой акт», – заявил Говырин.

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