Количество ставок на хоккей выросло на 40% за год в денежном выражении (Olimpbet)
Россияне стали чаще ставить на хоккей.
По данным Olimpbet для Ставок на Спортсе’’, за год число ставок на хоккей увеличилось как по количеству (26%), так и в денежном выражении (40%).
По сравнению с прошлым сезоном средняя ставка выросла на 11%. 52% пари были заключены в лайве, 48% - в прематче.
На долю хоккея пришлось 11,3% от всего оборота ставок в период с сентября 2024-го по май 2025 года.
Olimpbet спонсирует 8 клубов КХЛ – «Спартак», «Динамо», «Ладу», «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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