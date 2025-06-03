Количество ставок на хоккей выросло на 40% за год в денежном выражении (Olimpbet)

Россияне стали чаще ставить на хоккей.

По данным Olimpbet для Ставок на Спортсе’’, за год число ставок на хоккей увеличилось как по количеству (26%), так и в денежном выражении (40%).

По сравнению с прошлым сезоном средняя ставка выросла на 11%. 52% пари были заключены в лайве, 48% - в прематче.

На долю хоккея пришлось 11,3% от всего оборота ставок в период с сентября 2024-го по май 2025 года.

Olimpbet спонсирует 8 клубов КХЛ – «Спартак», «Динамо», «Ладу», «Амур», «Витязь», «Адмирал», «Северсталь» и ЦСКА.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис