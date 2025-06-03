7.80 – Хвича получит «Золотой мяч» до конца карьеры. В прошлом сезоне на это давали 40.00

Букмекеры оценили шансы Хвичи Кварацхелии получить «Золотой мяч».

В этом сезоне на вручение приза полузащитнику «ПСЖ» дают коэффициент 20.00. Главный претендент на награду – одноклубник Хвичи Усман Дембеле (1.45).

За 7.80, что соответствует вероятности в 12%, можно поставить на то, что экс-игрок «Рубина» получит «Золотой мяч» до конца карьеры. Еще в прошлом сезоне на это давали коэффициент 40.00.

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