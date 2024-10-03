«Монако» отыгрался с 0:2 в матче с загребским «Динамо». В лайве на ничью зашел коэффициент 13.00

«Монако» на выезде сыграл вничью с «Динамо» Загреб во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов (2:2).

До матча гости котировались явными фаворитами за 1.69, а ничья оценивалась в 4.20. В лайве при счете 2:0 в пользу «Динамо» коэффициент на ничейный исход поднялся до 13.00. Тотал больше 3,5 голов зашел за 2.47.

«Монако» имеет 4 набранных очка после двух туров, «Динамо» – 1.

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