  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Председатель правления ЕЦУПИС о дропах: «Мы с нетерпением ждем, когда введут уголовную ответственность, потому что сейчас это безнаказанная деятельность»
1

Председатель правления ЕЦУПИС о дропах: «Мы с нетерпением ждем, когда введут уголовную ответственность, потому что сейчас это безнаказанная деятельность»

Председатель правления ЕЦУПИС Елена Шейкина высказалась о борьбе с организаторами нелегальных азартных игр.

«В основе всех серых схем лежат дропы. Там все: казино, наркотики, оружие, кража денег с банковских счетов. Мы с нетерпением ждем, когда введут уголовную ответственность, потому что сейчас это безнаказанная деятельность – уголовные дела заводятся только на кражи денежных средств. Но есть тонкий момент – что делать тем, кто стал дропом поневоле? Данные украли – и совершили преступление. Над этим моментом тоже нужно думать», – заявила Шейкина на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

Ставки на Спортсе

Широкая линия, анонимность, криптовалюта: что привлекает клиентов в нелегальных букмекерах и как с этим бороться

Опубликовала: Венера Кравченко
Ставки на спорт
Стратегии ставок
Индустрия
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Спортс’’ ищет контент-менеджера для раздела «Ставки»
сегодня, 15:20Вакансия
Александр Легков: «Я благодарен букмекерам за то, что они вкладываются в спорт. Без БК PARI, которая в этом году стала партнером «Гонки Легкова», мы бы не справились»
сегодня, 15:02
Замминистра спорта – об участии детей в азартных играх: «Невозможно полностью ограничить ребенка от просмотра чего-либо»
сегодня, 14:44
Замминистра финансов: «В России нет достаточной медицинской инфраструктуры для лечения лудомании»
56сегодня, 12:40
Букмекеров обяжут транслировать все события, на которые есть ставки. Госдума приняла законопроект в первом чтении
55сегодня, 11:38
Директор BetBoom Торлопов: «Зачастую незаконные точки азартных игр пользуются покровительством правоохранительных органов»
сегодня, 11:29
Россияне установили 360 тысяч самоограничений на совершение ставок
18сегодня, 10:55
Директор PARI Кучмин об офшорных букмекерах: «Мы вытесняем клиента в нелегальное поле, закручивая гайки легальным букмекерам»
сегодня, 10:25
Замминистра спорта об объединении федераций: «Не нужно доходить до маразма. Скоро будет так, что прыжок влево – одна федерация, прыжок вправо – вторая»
1сегодня, 09:35
«Мы вас услышим, но сделаем так, как считаем нужным. Не нравится – ваши проблемы». Замминистра спорта Байсултанов про объединение федераций
4сегодня, 09:16
Ко всем новостям
Последние новости
Коэффициент на победу Трампа упал после дебатов кандидатов в вице-президенты
14 минут назад
В Бразилии BetBoom вошел в список букмекеров, которым разрешено принимать ставки до конца года. 1 января в стране официально начнет работу легальный рынок онлайн-беттинга
сегодня, 15:50
Досрочная выплата +2 от Лиги Ставок: участники выиграли 49 млн рублей в первом туре Еврокубков
сегодня, 15:11Реклама
БК “Мелбет” поддерживает звездный бой в Баку: Шумков vs Мирзахалилов за пояс IBA!
сегодня, 14:00Реклама
20-летний лудоман из Костромы вскрывал машины ради игры на ставках
3сегодня, 13:56
Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Реала» в матче ЛЧ с «Лиллем»
сегодня, 13:38Реклама
Лейбористская партия Великобритании получила более 1 млн фунтов донатов от букмекеров
сегодня, 13:33
FONBET поддержал создание российского спортивного фонда
сегодня, 12:26Реклама
Недееспособным лицам и должникам по алиментам запретят делать ставки. Законопроект принят Госдумой в первом чтении
сегодня, 12:16
ДоброFON отправил почти 1,5 миллиона рублей в фонд «Подарок ангелу»
сегодня, 12:01Реклама