Председатель правления ЕЦУПИС о дропах: «Мы с нетерпением ждем, когда введут уголовную ответственность, потому что сейчас это безнаказанная деятельность»

Председатель правления ЕЦУПИС Елена Шейкина высказалась о борьбе с организаторами нелегальных азартных игр.

«В основе всех серых схем лежат дропы. Там все: казино, наркотики, оружие, кража денег с банковских счетов. Мы с нетерпением ждем, когда введут уголовную ответственность, потому что сейчас это безнаказанная деятельность – уголовные дела заводятся только на кражи денежных средств. Но есть тонкий момент – что делать тем, кто стал дропом поневоле? Данные украли – и совершили преступление. Над этим моментом тоже нужно думать», – заявила Шейкина на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

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