«Челси» – «ПСЖ» – самый вероятный финал КЧМ-2025 по версии букмекеров

Букмекеры считают, что «Челси» доберется до финала клубного чемпионата мира.

Самым вероятным финалом КЧМ-2025 по версии букмекеров считается матч «Челси» и «ПСЖ» – на такую вывеску можно поставить за 5.50.

Второй по вероятности финал – «Челси» против «Реала» – оценивается в 6.30. На любой другой финал дают коэффициенты от 10.00.

«Челси» сыграет в 1/4 финала с «Палмейрасом». В случае победы лондонцы встретятся в полуфинале с победителем пары «Флуминенсе» – «Аль-Хилаль».

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