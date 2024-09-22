iGaming-рынок достигнет 132,99 млрд долларов к 2030 году (Maximize Market Research)
Компания Maximize Market Research представила глобальный анализ и прогноз индустрии онлайн-гемблинга.
Согласно исследованию, iGaming-рынок достигнет 132,99 млрд долларов к 2030 году, а среднегодовой темп роста (CAGR) составит 9,98%.
Прогноз включает оценку спроса, ценовой динамики и конкурентной среды, а также размер рынка, темпы роста, импорт и экспорт в каждом регионе.
Maximize Market Research – это глобальная фирма по исследованию рынка и бизнес-консалтингу.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: WhaTech
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