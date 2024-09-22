«Ман Сити» и «Арсенал» забили 3 мяча в первом тайме. В 3 матчах подряд между этими командами заходил тотал меньше 2,5 голов

«Манчестер Сити» принимает «Арсенал» в 5-м туре АПЛ.

Первый тайм завершился в пользу «канониров» со счетом 2:1. На тотал больше 2,5 голов в первом тайме давали 7.80. Букмекеры верят, что в матче будет еще 2 забитых мяча – в лайве на тотал больше 4,5 предлагают коэффициент 1.80.

В последних 3 очных играх команды забивали максимум 2 гола.

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