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  • «Ман Сити» и «Арсенал» забили 3 мяча в первом тайме. В 3 матчах подряд между этими командами заходил тотал меньше 2,5 голов
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«Ман Сити» и «Арсенал» забили 3 мяча в первом тайме. В 3 матчах подряд между этими командами заходил тотал меньше 2,5 голов

«Манчестер Сити» принимает «Арсенал» в 5-м туре АПЛ.

Первый тайм завершился в пользу «канониров» со счетом 2:1. На тотал больше 2,5 голов в первом тайме давали 7.80. Букмекеры верят, что в матче будет еще 2 забитых мяча – в лайве на тотал больше 4,5 предлагают коэффициент 1.80.

В последних 3 очных играх команды забивали максимум 2 гола. 

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Ого, «Спартак» и «Динамо» за полтайма поставили два крутых рекорда по голам – друг другу и всего

Опубликовала: Венера Кравченко
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
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