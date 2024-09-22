«Ман Сити» и «Арсенал» забили 3 мяча в первом тайме. В 3 матчах подряд между этими командами заходил тотал меньше 2,5 голов
«Манчестер Сити» принимает «Арсенал» в 5-м туре АПЛ.
Первый тайм завершился в пользу «канониров» со счетом 2:1. На тотал больше 2,5 голов в первом тайме давали 7.80. Букмекеры верят, что в матче будет еще 2 забитых мяча – в лайве на тотал больше 4,5 предлагают коэффициент 1.80.
В последних 3 очных играх команды забивали максимум 2 гола.
Ого, «Спартак» и «Динамо» за полтайма поставили два крутых рекорда по голам – друг другу и всего
Опубликовала: Венера Кравченко
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости