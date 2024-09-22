«Спартак» и «Динамо» установили два рекорда – впервые в очном матче этих команд в чемпионате России «обе забьют» и тотал больше 2,5 голов зашли так рано
«Спартак» и «Динамо» установили два рекорда в дерби в 9-м туре РПЛ.
К 7-й минуте счет был 1:1. Впервые в очных матчах между этими клубами в чемпионате России ставка на «обе забьют» сыграла так рано. Предыдущий рекорд был поставлен в 1992 году – тогда обе команды забили к 9-й минуте.
Также впервые в матчах между «Спартаком» и «Динамо» так рано пробился тотал больше 2,5 голов – на 23-й минуте красно-белые сделали счет 2:1 в свою пользу. Предыдущий рекорд тоже был поставлен в 1992-м – тогда команды забили 3 мяча к 26-минуте.
В матче 9-го тура текущего сезона на «обе забьют» давали коэффициент 1.55, на тотал больше 2,5 голов – 1.59.
Ого, «Спартак» и «Динамо» за полтайма поставили два крутых рекорда по голам – друг другу и всего
Опубликовала: Венера Кравченко
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