В Великобритании сиделка переводила деньги со счета клиента для онлайн-гемблинга
В Великобритании сиделка переводила деньги со счета клиента для азартных игр.
Женщина имела доступ к банковским счетам пожилого мужчины, за которым ухаживала. В течение двух лет она потратила более 166 тысяч долларов на личные нужны и онлайн-гемблинг. Также сиделка заложила дом клиента и перевела на свой счет еще около 124 тысяч долларов.
На момент ареста счет мужчины был в минусе. Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Gambling News
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