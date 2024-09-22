В Великобритании сиделка переводила деньги со счета клиента для онлайн-гемблинга

В Великобритании сиделка переводила деньги со счета клиента для азартных игр.

Женщина имела доступ к банковским счетам пожилого мужчины, за которым ухаживала. В течение двух лет она потратила более 166 тысяч долларов на личные нужны и онлайн-гемблинг. Также сиделка заложила дом клиента и перевела на свой счет еще около 124 тысяч долларов.

На момент ареста счет мужчины был в минусе. Женщину приговорили к 6 годам лишения свободы.

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