«Атланта» Миранчука идет андердогом против «Нью-Йорк Ред Буллс»
«Атланта Юнайтед» встретится на выезде с «Нью-Йорк Ред Буллс» в матче МЛС.
Хозяева котируются явными фаворитами за 1.65. На гостей дают 4.80, на ничью – 4.30.
Гол Алексея Миранчука оценивают в 6.00. В прошлом туре россиянин забил 1-й мяч в лиге, сравняв счет на 84-й минуте с «Интер Майами» (2:2).
Игра пройдет 22 сентября и начнется в 2:30 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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