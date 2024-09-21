«Атланта» Миранчука идет андердогом против «Нью-Йорк Ред Буллс»

«Атланта Юнайтед» встретится на выезде с «Нью-Йорк Ред Буллс» в матче МЛС.

Хозяева котируются явными фаворитами за 1.65. На гостей дают 4.80, на ничью – 4.30.

Гол Алексея Миранчука оценивают в 6.00. В прошлом туре россиянин забил 1-й мяч в лиге, сравняв счет на 84-й минуте с «Интер Майами» (2:2).

Игра пройдет 22 сентября и начнется в 2:30 мск.

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