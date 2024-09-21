Британский букмекер Kwiff вводит «комендантский час» для своих клиентов
Британский букмекер Kwiff вводит возможность ограничивать использование аккаунтов в определенные часы.
Инструмент предназначен для помощи игрокам в контроле над их игровой активностью и служит дополнением к комплексу мер ответственной игры. Данные первых пользователей показывают, что многие бетторы установили ограничения после полуночи. При этом 24% игроков решили ограничить доступ в дневное время.
«Отраслевые нормативы не требуют такого уровня технических решений, но мы нашли возможность использовать такой инструмент для защиты наших игроков», – заявил Ян Перригроув, директор Kwiff по управлению рисками.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Рейтинг букмекеров
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