«Зенит» обыграл «Факел». В лайве победа с форой (-1,5) зашла за 6.10
«Зенит» обыграл «Факел» в 9-м туре РПЛ (3:1).
До матча букмекеры давали на петербуржцев 1.20. В лайве коэффициент поднялся до 2.60, а победа с форой (-1,5) зашла за 6.10. Тотал больше 3,5 голов сыграл за 3.00.
«Зенит» пропустил лишь второй мяч в текущем сезоне РПЛ. На то, что «Факел» забьет, можно было поставить за 3.05.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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