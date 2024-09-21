«Зенит» обыграл «Факел». В лайве победа с форой (-1,5) зашла за 6.10

«Зенит» обыграл «Факел» в 9-м туре РПЛ (3:1).

До матча букмекеры давали на петербуржцев 1.20. В лайве коэффициент поднялся до 2.60, а победа с форой (-1,5) зашла за 6.10. Тотал больше 3,5 голов сыграл за 3.00.

«Зенит» пропустил лишь второй мяч в текущем сезоне РПЛ. На то, что «Факел» забьет, можно было поставить за 3.05.

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