ЦСКА не обыгрывал «Рубин» на выезде с 2019 года. 2.16 – серия прервется

«Рубин» примет ЦСКА в 9-м туре РПЛ.

Армейцы котируются фаворитами за 2.16. На казанцев можно поставить за 3.50, на ничью – за 3.60.

ЦСКА не обыгрывал «Рубин» на выезде с 2019 года. Тогда красно-синие победили со счетом 1:0.

Матч пройдет 21 сентября и начнется в 19:00 мск.

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