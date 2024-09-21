ЦСКА не обыгрывал «Рубин» на выезде с 2019 года. 2.16 – серия прервется
«Рубин» примет ЦСКА в 9-м туре РПЛ.
Армейцы котируются фаворитами за 2.16. На казанцев можно поставить за 3.50, на ничью – за 3.60.
ЦСКА не обыгрывал «Рубин» на выезде с 2019 года. Тогда красно-синие победили со счетом 1:0.
Матч пройдет 21 сентября и начнется в 19:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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