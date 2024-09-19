«Байер» разгромил «Фейеноорд». На фору леверкузенцев зашел кэф 10.00
«Байер» на выезде разгромил «Фейеноорд» в матче 1-го тура Лиги чемпионов (4:0).
До матча на леверкузенцев можно было поставить за 1.67. Победа с форой (-3,5) шла за 10.00. Тотал больше 3,5 голов сыграл с коэффициентом 2.29.
Все голы «Байер» забил в 1-м тайме. До этого «Фейеноорд» всего дважды пропускали 4 мяча до перерыва в еврокубках – в ЛЧ от «Реала» в 1965-м, а также в Кубке УЕФА от «Тоттенхэма» в 1983-м.
Новый формат ЛЧ: а сколько очков хватит командам, чтобы выйти в плей-офф?
Опубликовала: Венера Кравченко
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