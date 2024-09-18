«Галатасарай» приостановил спонсорский контракт на $14 млн из-за обвинений в продвижении онлайн-казино

«Галатасарай» приостановил крупный спонсорский контракт с компанией Serwin Global Solutions, сообщают местные СМИ.

В рамках соглашения на 14 миллионов долларов за два сезона клуб должен был рекламировать спортивный портал Meritking.news.

Данный портал связывают с нелегальным онлайн-казино Meritking, что стало поводом для недовольства общественности.

«Галатасарай» уже опубликовал заявление, в котором сообщил, что сделка будет приостановлена, пока клуб не выяснит, как связаны казино Meritking и новостной портал Meritking.news.

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