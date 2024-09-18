«Галатасарай» приостановил спонсорский контракт на $14 млн из-за обвинений в продвижении онлайн-казино
«Галатасарай» приостановил крупный спонсорский контракт с компанией Serwin Global Solutions, сообщают местные СМИ.
В рамках соглашения на 14 миллионов долларов за два сезона клуб должен был рекламировать спортивный портал Meritking.news.
Данный портал связывают с нелегальным онлайн-казино Meritking, что стало поводом для недовольства общественности.
«Галатасарай» уже опубликовал заявление, в котором сообщил, что сделка будет приостановлена, пока клуб не выяснит, как связаны казино Meritking и новостной портал Meritking.news.
На три гола Кейна давали лишь 10% – а он положил покер. Что еще зашло при 9:2?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sportclan
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости