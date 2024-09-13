МЛС отстранила игрока «Канзас-Сити» Эрнандеса до 2026 года. Он второй раз нарушил правила лиги о ставках

МЛС дисквалифицировала полузащитника «Канзас-Сити» Фелипе Эрнандеса за повторное нарушение регламента лиги о ставках.

26-летний хавбек не сможет играть в МЛС до 1 января 2026 года. Лига отказались разглашать информацию о том, за что конкретно был наказан футболист.

Впервые Эрнандес был отстранен за нарушение правил о ставках в октябре 2021 года. Тогда футболиста дисквалифицировали до конца сезона.

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