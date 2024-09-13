МЛС отстранила игрока «Канзас-Сити» Эрнандеса до 2026 года. Он второй раз нарушил правила лиги о ставках
МЛС дисквалифицировала полузащитника «Канзас-Сити» Фелипе Эрнандеса за повторное нарушение регламента лиги о ставках.
26-летний хавбек не сможет играть в МЛС до 1 января 2026 года. Лига отказались разглашать информацию о том, за что конкретно был наказан футболист.
Впервые Эрнандес был отстранен за нарушение правил о ставках в октябре 2021 года. Тогда футболиста дисквалифицировали до конца сезона.
Безумные кэфы отбора на ЧМ: Боливия угрожает Бразилии, Австралия упала ниже Индонезии, Узбекистан доминирует
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: сайт «Спортинг Канзас Сити»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости