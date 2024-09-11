Суд поддержал решение ФАС о признании ненадлежащей рекламу PARI. Букмекер использовал образ человека
Суд поддержал решение Федеральной антимонопольной службы России о признании ненадлежащей рекламу букмекерской компании PARI.
В апреле в ФАС России поступило обращение с жалобой на рекламные материалы букмекера, которые распространялись в интернете в августе-сентябре 2023 года. Сообщалось, что в рекламе использовался образ человека.
«Согласно Закону о рекламе, использование образов людей запрещено в рекламе азартных игр и пари.
Служба возбудила дело в отношении PARI по признакам нарушения Закона о рекламе. По итогам его рассмотрения ФАС России признала рекламу ненадлежащей и выдала букмекерской конторе предписание», – сообщали в ФАС.
Букмекер обратился в суд с заявлением о признании незаконным решения антимонопольного ведомства, однако Арбитражный суд города Москвы отказал PARI в удовлетворении требований.
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