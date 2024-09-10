Финал BetBoom Dacha Belgrade 2024 показали в пабстомпе в центре Москвы

Букмекерская компания BetBoom снова организовала просмотр финального матча BetBoom Dacha Belgrade 2024 по CS2 вживую для Premium-клиентов. Последнюю игру турнира в этом году провели 1 сентября.

Premium-клиенты BetBoom насладились красивой игрой официальной трансляции одного из впечатляющих турниров по CS2 в комфортабельном культурно-досуговом пространстве BetBoom Дом Динамо, на Красной площади. Зрители могли посмотреть финальный матч между командами Team Spirit и Eternal Fire.

Гостей пабстомпа помимо самой трансляции ожидали киберспортивный квиз, косплееры, нейрохудожник и прочие активности. Среди гостей мероприятия было разыграно 1 000 000 фрибетов, техника Apple, игровые приставки, а также могли сразиться в шоу-матче со стримерами-комментаторами, которые выступили Ева «eevochka» Денисова и Александр «handy» Татарцев.

Следующий пабстомп для Premium-клиентов букмекерская компания BetBoom проведет 15 сентября и приурочит его к заключительному матчу The International 2024.