Блогера Асхаба Тамаева проверят из-за рекламы онлайн-казино. На него пожаловалась Мизулина
Екатерина Мизулина сообщила о возбуждении административного дела в отношении блогера Асхаба Тамаева из-за рекламы онлайн-казино.
«Управление ФАС по Чеченской республике возбудило административное дело в отношении ИП блогера Асхаба Тамаева в связи с нарушением закона о рекламе.
Основанием для этого стало обращение Лиги безопасного интернета в связи с незаконной рекламой онлайн-казино. Дело будет рассмотрено 1 октября», – сообщила глава ЛБИ в своем телеграм-канале.
Мизулина считает, что блогер извлекает прибыль из втягивания подростков в азартные игры, раздавая несовершеннолетним по 5 тысяч рублей за регистрацию на нелегальных игорных сайтах.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Екатерины Мизулиной
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