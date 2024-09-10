Блогера Асхаба Тамаева проверят из-за рекламы онлайн-казино. На него пожаловалась Мизулина

Екатерина Мизулина сообщила о возбуждении административного дела в отношении блогера Асхаба Тамаева из-за рекламы онлайн-казино.

«Управление ФАС по Чеченской республике возбудило административное дело в отношении ИП блогера Асхаба Тамаева в связи с нарушением закона о рекламе.

Основанием для этого стало обращение Лиги безопасного интернета в связи с незаконной рекламой онлайн-казино. Дело будет рассмотрено 1 октября», – сообщила глава ЛБИ в своем телеграм-канале.

Мизулина считает, что блогер извлекает прибыль из втягивания подростков в азартные игры, раздавая несовершеннолетним по 5 тысяч рублей за регистрацию на нелегальных игорных сайтах.

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