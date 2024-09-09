«Авангард» и «Ак Барс» забросили меньше 6 шайб в 17 из 18 последних матчей. 1.50 – продление тренда
«Авангард» и «Ак Барс» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Команды забросили меньше 6 шайб на двоих в 17 из 18 последних личных встреч.
Букмекеры дают коэффициент 1.50 на тотал меньше 5,5 в сегодняшней встрече. На тотал меньше 4,5 можно поставить за 2.01.
Матч состоится 9 сентября и начнется в 16:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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