«Авангард» и «Ак Барс» забросили меньше 6 шайб в 17 из 18 последних матчей. 1.50 – продление тренда

«Авангард» и «Ак Барс» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команды забросили меньше 6 шайб на двоих в 17 из 18 последних личных встреч.

Букмекеры дают коэффициент 1.50 на тотал меньше 5,5 в сегодняшней встрече. На тотал меньше 4,5 можно поставить за 2.01.

Матч состоится 9 сентября и начнется в 16:30 мск.

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