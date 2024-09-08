Дрейк поставил 210 тысяч долларов на победу Фрица в финале US Open

Рэпер Дрейк сделал крупную ставку на финал US Open между Тэйлором Фрицем и Янником Синнером.

Канадский музыкант поставил 210 тысяч долларов на победу Фрица с коэффициентом 3.85. В случае выигрыша Дрейк получит 808 тысяч долларов.

«Продолжаю свой рекорд как самый смелый спортивный беттор в истории с наибольшим количеством проигрышей», – написал в своих соцсетях рэпер.

Матч пройдет 8 сентября и начнется в 21:00 мск.

Фото: скриншот из соцсетей Дрейка.

Ставки на Спортсе

Тэйлор Фриц – сенсационный финалист US Open с кэфом 50.00. Вспомните, кто удивлял еще больше?