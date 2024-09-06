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Суарес сыграет последний матч за сборную Уругвая – против Парагвая. 2.20 – забьет, 6.00 – отдаст ассист

Уругвай примет Парагвай в 7-м туре южноамериканской квалификации ЧМ-2026.

Эта игра станет последней для Луиса Суареса в футболке сборной Уругвая.

Букмекеры дают коэффициент 2.20 на то, что Суарес отличится в последней игре за сборную. За 8.40 можно поставить на его дубль, за 6.00 – на голевую передачу.

Матч состоится 7 сентября и начнется в 02:30 мск.

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Первая за 20 лет победа Сан-Марино сводит мир с ума! Ждали 140 матчей

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Уругвая по футболу
logoЛуис Суарес
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