Суарес сыграет последний матч за сборную Уругвая – против Парагвая. 2.20 – забьет, 6.00 – отдаст ассист
Уругвай примет Парагвай в 7-м туре южноамериканской квалификации ЧМ-2026.
Эта игра станет последней для Луиса Суареса в футболке сборной Уругвая.
Букмекеры дают коэффициент 2.20 на то, что Суарес отличится в последней игре за сборную. За 8.40 можно поставить на его дубль, за 6.00 – на голевую передачу.
Матч состоится 7 сентября и начнется в 02:30 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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