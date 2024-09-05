«Лада» с 2005 года забрасывает «Локомотиву» дома минимум 2 шайбы. 1.70 – продление тренда

«Лада» примет «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Тольятти забрасывает «Локомотиву» дома минимум две шайбы на протяжении 19 лет подряд – с 2005 года. Серия длится уже 13 матчей.

Букмекеры дают коэффициент 1.70 на то, что «Лада» забросит минимум две шайбы в сегодняшней игре.

Матч состоится 5 сентября и начнется в 18:00 мск.

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