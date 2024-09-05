«Лада» с 2005 года забрасывает «Локомотиву» дома минимум 2 шайбы. 1.70 – продление тренда
«Лада» примет «Локомотив» в регулярном чемпионате КХЛ.
Клуб из Тольятти забрасывает «Локомотиву» дома минимум две шайбы на протяжении 19 лет подряд – с 2005 года. Серия длится уже 13 матчей.
Букмекеры дают коэффициент 1.70 на то, что «Лада» забросит минимум две шайбы в сегодняшней игре.
Матч состоится 5 сентября и начнется в 18:00 мск.
BetBoom – первый букмекер-вещатель (взялись за мужской теннис). В студиях – Давыденко-шоумен, Турсунов и Душевина
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости