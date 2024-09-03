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Букмекеры не верят, что Медведев победит Синнера в 1/4 финала US Open

Даниил Медведев и Янник Синнер встретятся в четвертьфинале US Open.

Букмекеры считают Синнера явным фаворитом встречи с коэффициентом 1.40. На проход Медведева дают 3.00.

Теннисисты встретятся четвертый раз в сезоне и 13-й – в карьере.

Матч состоится 4 сентября, начало – в 19:00 мск.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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