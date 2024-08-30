Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар» с коэффициентом 3.70

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Константин Генич сделал прогноз на матч 7-го тура РПЛ «Локомотив» – «Краснодар».

Комментатор «Матч ТВ» поставил на ничью за 3.70.

«Мне кажется, никто не выиграет. Должна быть ничья. Что-то подсказывает, что «Локомотив» не выиграет – слишком уж много побед в последнее время, пусть и абсолютно заслуженных.

И у «Краснодара» тоже много побед. Чтобы они с этого выезда и «Динамо» обыграли, и «Пари НН», и «Локомотив»... будет жирновато», – считает Генич.

Матч состоится 1 сентября и начнется в 19:45 мск.

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6 комментариев
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Логика, конечно, у него железная)))))
+8
0
+8
Прогнозы от лудика, проигравшего более 10 млн это конечно 100% исход...
+3
0
+3
Локо выиграет
Они уже не остановятся
Кураж словили
+3
-2
+1
Ответ Николай Дергачев
наглотается Локо, скринь...
Уже неоднократно так писали
С прошлыми командами
Получается такие как ты и наглотались
+1
0
+1
наглотается Локо, скринь...
+2
-2
0
Ответ ika17.17@mail.ru
Локо выиграет Они уже не остановятся Кураж словили
правильный подбор игроков а главное подход к этим игрокам
+1
-1
0
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