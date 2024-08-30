Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Краснодар» с коэффициентом 3.70

Константин Генич сделал прогноз на матч 7-го тура РПЛ «Локомотив» – «Краснодар».

Комментатор «Матч ТВ» поставил на ничью за 3.70.

«Мне кажется, никто не выиграет. Должна быть ничья. Что-то подсказывает, что «Локомотив» не выиграет – слишком уж много побед в последнее время, пусть и абсолютно заслуженных.

И у «Краснодара» тоже много побед. Чтобы они с этого выезда и «Динамо» обыграли, и «Пари НН», и «Локомотив»... будет жирновато», – считает Генич.

Матч состоится 1 сентября и начнется в 19:45 мск.

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