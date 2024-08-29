Букмекер Betano стал спонсором Лиги Европы и Лиги Конференций

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Букмекерская компания Betano, флагманский бренд игорного холдинга Kaizen Gaming, стала спонсором Лиги Европы и Лиги Конференций.

Букмекер подписал трехлетний контракт с УЕФА, сообщает пресс-служба организации.

В рамках соглашения Betano будет представлен во время матчей европейских клубных турниров в рекламной продукции.

Ранее Bet365 стал первым беттинг-спонсором Лиги чемпионов.

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