Букмекер Betano стал спонсором Лиги Европы и Лиги Конференций
Букмекерская компания Betano, флагманский бренд игорного холдинга Kaizen Gaming, стала спонсором Лиги Европы и Лиги Конференций.
Букмекер подписал трехлетний контракт с УЕФА, сообщает пресс-служба организации.
В рамках соглашения Betano будет представлен во время матчей европейских клубных турниров в рекламной продукции.
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