Букмекер Betano стал спонсором Лиги Европы и Лиги Конференций

Букмекерская компания Betano, флагманский бренд игорного холдинга Kaizen Gaming, стала спонсором Лиги Европы и Лиги Конференций.

Букмекер подписал трехлетний контракт с УЕФА, сообщает пресс-служба организации.

В рамках соглашения Betano будет представлен во время матчей европейских клубных турниров в рекламной продукции.

Ранее Bet365 стал первым беттинг-спонсором Лиги чемпионов.

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