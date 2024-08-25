Гальдамес – шестой игрок в РПЛ с 2009 года, забивший прямым ударом со штрафного и головой в одном матче

Томас Гальдамес сделал дубль в матче с «Пари НН».

Защитник «Крыльев Советов» стал шестым игроком в РПЛ с 2009 года, который забил прямым ударом со штрафного и головой в одном матче.

Ранее это удавалось Алану Дзагоеву (2009), Томашу Чижеку (2010), Расиму Тагирбекову (2011), Владимиру Хозину (2012) и Малкому (2023).

Также Гальдамес – второй среди защитников «Крыльев» в 21-м веке, оформивший дубль. Первым был Юрий Горшков, который забил два гола «Спартаку» в прошлом году.

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