Гальдамес – шестой игрок в РПЛ с 2009 года, забивший прямым ударом со штрафного и головой в одном матче

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Томас Гальдамес сделал дубль в матче с «Пари НН».

Защитник «Крыльев Советов» стал шестым игроком в РПЛ с 2009 года, который забил прямым ударом со штрафного и головой в одном матче.

Ранее это удавалось Алану Дзагоеву (2009), Томашу Чижеку (2010), Расиму Тагирбекову (2011), Владимиру Хозину (2012) и Малкому (2023).

Также Гальдамес – второй среди защитников «Крыльев» в 21-м веке, оформивший дубль. Первым был Юрий Горшков, который забил два гола «Спартаку» в прошлом году.

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12 комментариев
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Очень клёвый игрок. Видел его воочию, когда его первый раз выпустили против Спартака. Сразу было видео, что хозяин бровки.
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+11
странные статистики ведут
+7
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+5
Ответ Jadie James
Интересный, кстати, момент - малые клубы находят какие-то алмазы, задешево и хз где. Большие могут только покупать пятерых игроков из Ференцвароша. Надо скаутов скупать или просто жить без денег - мозг иначе начинает работать
Нифига не интересный - Сергеев, Соболев, Зиньковский, Пруцев, Глушенков, Голенков, Горшков, Коваленко, Пиняев, Салтыков. Верните любых троих.
+5
0
+5
Ответ HostileAxelerat
Очень клёвый игрок. Видел его воочию, когда его первый раз выпустили против Спартака. Сразу было видео, что хозяин бровки.
Да, черт побери. Учитывая, что у Зенита есть Дуглас Сантос, первый претендент на Гальдемеса Спартак. К сожалению, включил трансляцию только на штрафном, сразу офигел от такого исполнения, дальше удар головой после быстрейшего спурта на подачу Ежова (есть ведь скорость) и точнейший удар головой. Не знаю, как он играет в обороне, буду смотреть дальше. В Крыльях явно выделяется мастерством на фоне остальных. Как они покупают за копейки таких мастеров, уму непостижимо.
+4
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Подпрыгнул и лайкнул Бузову- с 2005 года только Тарасов
+2
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попахивает НХЛ - там такие же рекорды есть странные
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интересно, а кто в одном матче забил и левой ногой и левым углом головы? много таких? а правой голеностопом и левым коленом?
+1
0
+1
Интересный, кстати, момент - малые клубы находят какие-то алмазы, задешево и хз где. Большие могут только покупать пятерых игроков из Ференцвароша.
Надо скаутов скупать или просто жить без денег - мозг иначе начинает работать
+4
-4
0
Ответ HostileAxelerat
Очень клёвый игрок. Видел его воочию, когда его первый раз выпустили против Спартака. Сразу было видео, что хозяин бровки.
Со Спартаком да, классно сыграли 👍 оба раза 🤣
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Ответ Промах Мораты
Пруцев 😂
что? Верните
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Ответ jss
что? Верните
Слабый игрок. Что он делает в этом списке
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