59% бетторов в США делают ставки каждый день

Букмекерская компания Betsson в партнерстве с GambleID и Sports Handle провела исследование беттинг-активности своих клиентов.

Около 59% игроков в США делают ставки каждый день. 33% респондентов ставят еженедельно. 2% играют у букмекера несколько раз в месяц, а 5% заявили, что «делают ставки время от времени».

Ежемесячный депозит 37% игроков составляет менее 100 долларов. 10% бетторов ставят от 1 до 5 тысячи долларов, 1% — более 10 тысяч.

Американский футбол – самый популярный вид спорта для ставок (92%). Вторым у американцев идет баскетбол (66%), третьим – теннис (27%).

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