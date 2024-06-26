Прогноз Чернявского: «Я удивлен, что на гол Роналду такой высокий коэффициент. Только чемпионство Англии очевиднее»

Глеб Чернявский сделал прогноз на матч Грузия – Португалия на Евро-2024.

Автор Спортса поставил на гол Криштиану Роналду за 1.70.

«Обещают 9 новых игроков в составе Португалии, но Криш явно без ротации – пойдет за рекордом самого возрастного гола Евро, который недавно захватил Модрич.

Я вообще удивлен, что на гол Роналду такой высокий коэффициент, потому что очевиднее только чемпионство Англии», – заявил Чернявский.

Игра пройдет 26 июня и начнется в 22:00 мск.

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