Вадим Лукомский сделал прогноз на матч Грузия – Португалия с коэффициентом 1.60

Вадим Лукомский сделал прогноз на игру третьего тура группового этапа Евро-2024 между Грузией и Португалией.

Автор Спортса поставил на победу Португалии с форой (-1) за 1.60.

«Если Грузия добьется успеха в начале, то ждем от Португалии штурм и моменты.

Если Грузия пропустит в первом, то откроется, а у Португалии есть кому наказывать на пространстве. А еще есть человек, который обожает голы – в любых матчах и в любом сценарии», – считает Лукомский.

Игра пройдет 26 июня и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Чернявский снова точен, а Васильев укрепился в лидерах гонки прогнозов! Смотрим их ставки на сегодня