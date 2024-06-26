Вадим Лукомский сделал прогноз на матч Грузия – Португалия с коэффициентом 1.60

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Вадим Лукомский сделал прогноз на игру третьего тура группового этапа Евро-2024 между Грузией и Португалией.

Автор Спортса поставил на победу Португалии с форой (-1) за 1.60.

«Если Грузия добьется успеха в начале, то ждем от Португалии штурм и моменты.

Если Грузия пропустит в первом, то откроется, а у Португалии есть кому наказывать на пространстве. А еще есть человек, который обожает голы – в любых матчах и в любом сценарии», – считает Лукомский.

Игра пройдет 26 июня и начнется в 22:00 мск. 

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3 комментария
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Ага, вчера ты на Англию уже поставил)))
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Ответ (_Баловень:)_)
Ага, вчера ты на Англию уже поставил)))
Интересно сколько он проиграл на своих прогнозах. Генич проиграл по его словам 15-20 миллионов.
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Ответ Любитель шоколада
Интересно сколько он проиграл на своих прогнозах. Генич проиграл по его словам 15-20 миллионов.
Он рекламирует БК, вряд-ли что-то проигрывает, либо вообще ставит
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