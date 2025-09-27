«МЮ» не побеждает «Брентфорд» на выезде с 2022 года. 2.05 – серия прервется»Брен
«Брентфорд» примет «Манчестер Юнайтед» в 6-м туре АПЛ.
«МЮ» – фаворит с коэффициентом 2.05. Победа хозяев оценивается в 3.45, ничья – в 3.80.
Манкунианцы не обыгрывают «Брентфорд» на выезде 3 матча подряд. Последняя победа зафиксирована в январе 2022 года (3:1). Если «Брентфорд» снова не уступит, сыграет коэффициент 1.77.
Матч пройдет 27 сентября. Начало – в 14:30 мск.
Опубликовала: Венера Кравченко
