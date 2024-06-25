Поставщик данных для букмекеров подал иск к BetBoom на 1,3 млрд рублей

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Букмекерская компания BetBoom получила иск от поставщика данных для букмекеров АО «Спортлевел» на сумму 1,3 млрд рублей.

«Спортлевел» просит признать незаконным и нарушающим исключительные права использование BetBoom наименований спортивных мероприятий серии «Лига Про», «Н2Н Liga» и United Esports Leagues», а также требует удалить их названия с сайта букмекера и выплатить компенсацию в размере 1,3 млрд рублей.

«АО «Спортлевел» предъявило к ООО «Фирма «Стом» (юрлицо БК BetBoom) досудебную претензию с требованием о выплате компенсации за незаконное использование наименований спортивных событий, права на которые принадлежат АО «Спортлевел».

ООО «Фирма «Стом» в ответе на претензию подробно изложило правовую позицию, отказав в ее удовлетворении. 17 июня 2024 года АО «Спортлевел» подало в Арбитражный суд города Москвы иск к ООО «Фирма «Стом», который судебным определением оставлен без движения до 26 июля 2024 (в связи с выявленными процессуальными недостатками).

В случае принятия данного иска к производству Арбитражного суда города Москвы ООО «Фирма «Стом» будет придерживаться ранее разработанной правовой позиции, доказывая необоснованность и незаконность предъявленных требований», – сообщили в БК BetBoom.

17 июня «Спортлевел» подал аналогичный иск к «Лиге Ставок» на 1,23 млрд рублей. 21 июня поставщик данных вернул исковое заявление.

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