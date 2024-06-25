Англия не разу не пробивала тотал 14,5 ударов за матч на Евро при Саутгейте. 1.94 – не пробьют со Словенией

Англия и Словения сыграют в третьем туре группового этапа Евро-2024.

Англичане за 9 матчей на двух Евро при Гарете Саутгейте ни разу не пробивали тотал больше 14,5 ударов за игру.

Букмекеры дают коэффициент 1.94 на то, что англичане снова не пробьют этот тотал и нанесут меньше 15 ударов за матч со Словенией.

Игра состоится 25 июня и начнется в 22:00 мск.

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