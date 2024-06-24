«Эдмонтон» подходит андердогом к седьмой игре финала. Только одна команда в истории взяла Кубок Стэнли после поражений в первых трех матчах
«Флорида» примет «Эдмонтон» в седьмом матче финала Кубка Стэнли.
«Флорида» – небольшой фаворит за 1.85. Победа «Эдмонтона» идет за 1.95.
Только одна команда в истории победила в финальной серии после поражений в первых трех матчах – «Торонто» в сезоне-1941/42 .
Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993-го – тогда это удалось «Монреалю».
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