«Эдмонтон» подходит андердогом к седьмой игре финала. Только одна команда в истории взяла Кубок Стэнли после поражений в первых трех матчах

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки

«Флорида» примет «Эдмонтон» в седьмом матче финала Кубка Стэнли.

«Флорида» – небольшой фаворит за 1.85. Победа «Эдмонтона» идет за 1.95. 

Только одна команда в истории победила в финальной серии после поражений в первых трех матчах – «Торонто» в сезоне-1941/42 .

Канадские клубы не выигрывают Кубок Стэнли с 1993-го – тогда это удалось «Монреалю».

Ставки на Спортсе

Главный трансфер лета! Мичков уходит от Ротенберга и летит в «Филадельфию»

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Не знаю. Пока что всё идёт к тому, что фаворит Эдмонтон
+1
0
+1
Бобровский Vs Эдмонтон
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий