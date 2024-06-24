Артем Дзюба: «Хорватии захочется громко хлопнуть дверью, но такую Италию они не обыграют»

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Артем Дзюба сделал прогноз на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Хорватией и Италией.

«Это последний шанс для хорватов, но со времен Манджукича у них нет хорошего нападающего. Уходит поколение Модрича и компании, которые уже прыгнули выше головы.

Им захочется громко хлопнуть дверью, но такую Италию они не обыграют. Максимум – это ничья. Или итальянцы в концовке игры поймают хорватов на контратаке и выиграют», – считает амбассадор «Лиги Ставок».

Игра пройдет 24 июня и начнется в 22:00 мск.

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Уже и Дзюба - прогнозист? Последние времена настали.
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