Артем Дзюба: «Хорватии захочется громко хлопнуть дверью, но такую Италию они не обыграют»

Артем Дзюба сделал прогноз на матч третьего тура группового этапа Евро-2024 между Хорватией и Италией.

«Это последний шанс для хорватов, но со времен Манджукича у них нет хорошего нападающего. Уходит поколение Модрича и компании, которые уже прыгнули выше головы.

Им захочется громко хлопнуть дверью, но такую Италию они не обыграют. Максимум – это ничья. Или итальянцы в концовке игры поймают хорватов на контратаке и выиграют», – считает амбассадор «Лиги Ставок».

Игра пройдет 24 июня и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Чернявский снова попал с прогнозом! Догонит ли Дорского, Лукомского и Васильева?