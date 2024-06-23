Шотландия забивает меньше 1,5 мячей в 5 матчах подряд на Евро. У шотландцев также худший показатель xG на текущем турнире

Сборная Шотландии сыграет с Венгрией в 3-м туре группового этапа Евро-2024.

Букмекеры считают, что встреча получится результативной. На тотал больше 2,5 голов предлагается коэффициент 1.67, тотал меньше 2,5 идет за 2.25.

Шотландия забивает меньше 1,5 голов в 5 матчах подряд на Евро. Также у команды худший показатель xG на текущем турнире – 0.86. На индивидуальный тотал шотландцев меньше 1,5 можно поставить за 1.67.

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