Прогноз Ильи Васильева на матч Шотландия – Венгрия: «Обе команды равны и ждут историческую победу – я бы поставил на обе забьют»

Теги Сборная Венгрии по футболу Сборная Шотландии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол прогнозы на футбол Ставки

Автор Спортса Илья Васильев сделал прогноз на матч Шотландия – Венгрия на Евро-2024.

«Венгрия и Шотландия выдали неплохие отрезки: команда Марко Росси неплохо сыграла во втором тайме со Швейцарией, а Стив Кларк сделал шаг вперед во втором круге по сравнению с унылым стартом против Германии.

Обе команды равны и ждут историческую победу – я бы поставил на обе забьют», – заявил Васильев.

Матч состоится 23 июня и начнется в 22:00 мск.

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1 комментарий
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Я думаю, все так Венгрия затащит, у них составчик посимпатичнее
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