«Верю в гол из-за пределов штрафной». Прогноз Вадима Лукомского на матч Бельгия – Румыния

Вадим Лукомский сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 Бельгия – Румыния.

Автор Спортса поставил на гол из-за штрафной с коэффициентом 2.60.

«Кажется, из-за мяча и особенностей турнира такой гол почти в каждом матче стал вероятнее, а оценивают его все еще весьма привлекательно.

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У Румынии есть кому пробить. В первом матче залетело два. А у Бельгии будет шанс взять количеством – они будут играть первым номером. Если снова будут проблемы в атаке, то инструментом могут стать именно дальние удары», – заявил Лукомский.

Матч пройдет 22 июня и начнется в 22:00 мск.

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