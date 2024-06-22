«Верю в гол из-за пределов штрафной». Прогноз Вадима Лукомского на матч Бельгия – Румыния

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ставки на футбол прогнозы на футбол Ставки

Вадим Лукомский сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 Бельгия – Румыния.

Автор Спортса поставил на гол из-за штрафной с коэффициентом 2.60.

«Кажется, из-за мяча и особенностей турнира такой гол почти в каждом матче стал вероятнее, а оценивают его все еще весьма привлекательно.

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У Румынии есть кому пробить. В первом матче залетело два. А у Бельгии будет шанс взять количеством – они будут играть первым номером. Если снова будут проблемы в атаке, то инструментом могут стать именно дальние удары», – заявил Лукомский.

Матч пройдет 22 июня и начнется в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

Удивительно, но Дорский, Васильев и Палагин уверены в голе Лукаку. Прогнозы авторов Спортса на Евро

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7 комментариев
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Для некоторых это получается матч Братушки-Братишки)
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Верю, что Лукаку опять забьет гол из-за офсайда и его отменят
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Все люди:
«Верят в Бога»
Вадим Лукомский:
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Неужели кому-то реально интересно, что там себе думает какой-то Лукомский?! Тем более, что персонаж он - абсолютно бездарный! )
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"Из бездны взываю к Тебе, Боже! Услышь меня, ибо верую!" Прогноз Вадима Лукомского.
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А помните луковмский прогнозировал невыход России из группы ЧМ18, потому что Эль Нени лучший опорник мира?
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Ответ NIK7478
Неужели кому-то реально интересно, что там себе думает какой-то Лукомский?! Тем более, что персонаж он - абсолютно бездарный! )
Ну, что Вы?! Лукомский - пророк. Вот он предсказал, что Англия и Дания обязательно забьют головой - и ведь попал в яблочко. Ну, правда, они не забили головой. Но какое глубокое понимание футбола! Раз много высоких игроков, то должны забить головой.
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