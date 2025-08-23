Нуну стал главным фаворитом в линии на первую отставку в этом сезоне АПЛ. Аморим остается в топ-5 претендентов
Букмекеры обновили линию на первую отставку в новом сезоне АПЛ.
В прошлом сезоне первым уволенным тренером стал Эрик тен Хаг.
В этом году первым фаворитом на отставку котируется главный тренер «Ноттингем Форест» Нуну Эшпириту Санту. За неделю коэффициент на португальца упал с 11.00 до 1.45. Ранее сообщалось, что тренера и владельца клуба испортились отношения.
Фавориты на первое увольнение в АПЛ-2025/26 по версии букмекеров:
1. Нуну Эшпириту Санту («Ноттингем Форест») – 1.45;
2. Грэм Поттер (Вест Хэм) – 4.50;
3. Кит Эндрюс («Брентфорд») – 5.00;
4. Скотт Паркер («Бернли») – 11.00;
5-6. Рубен Аморим («МЮ») – 16.00;
5-6. Даниэль Фарке («Лидс») – 16.00.
Финальные трансферы: монетка для Исака, шанс Варди на ЛЧ, «МЮ» все дальше от Мартинеса
Кто выиграет Серию А?1032 голоса
Интер
Наполи
Ювентус
Милан
Рома
Кто-то другой
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости