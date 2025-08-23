«Рубин» не проигрывает дома с октября 2024 года. 1.74 – продлит серию против «Спартака»

«Рубин» примет «Спартак» в 6-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» – фаворит с коэффициентом 2.16. На «Рубин» можно поставить за 3.50, на ничью – за 3.60.

Казанцы не проигрывают дома 13 матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение было в октябре 2024-го – от московского «Динамо» в 12-м туре РПЛ (0:4).

Если «Рубин» продлит серию в матче против «Спартака», сыграет коэффициент 1.74.

Игра пройдет 23 августа. Начало – в 14:00 мск.

